الكيان الصهيوني يزعم اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله

ادعى جيش الكيان الصهيوني انه اغتال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس الجمعة.

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، اغتيال الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في الغارة التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت.

وجاء في ادعاء أفيخاي أدرعي اليوم السبت ان جيش الاحتلال اغتال أمس الجمعة السيد حسن نصرالله وعددا آخر من القادة في حزب الله.

يذكر ان الكيان الصهيوني قام مساء امس الجمعة بهجوم وحشي على ضاحية بيروت استهدف من خلاله منطقة سكنية وسوى عددا من المباني بالارض بالكامل، حيث استشهدت واصيبت من خلاله عشرات من المدنيين.

هذا ولم يصدر حزب الله اللبناني بعد اى بيان يؤكد مزاعم الكيان الصهيوني حول استشهاد او اغتيال السيد حسن نصرالله.