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في رسالة هامة حول تطورات لبنان؛

قائد الثورة: على جميع المسلمين ان يقفوا إلى جانب الشعب اللبناني وحزب الله

أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية: يجب على جميع المسلمين مساعدة شعب لبنان وحزب الله في مواجهة الكيان الغاصب والقاسي والشرير.
رمز الخبر: ۷۰۲۴۰
تأريخ النشر: 28 September 2024

اصدر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، رسالة هامة بشأن تطورات لبنان الاخيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم

إن مقتل الشعب اللبناني كشف مرة أخرى للجميع عن شراسة الكلب الصهيوني المسعور، وأثبت غباء قادة الكيان الغاصب.

إن العصابة الإرهابية التي تحكم الكيان الصهيوني لم تتعلم من حربها الإجرامية التي استمرت لمدة عام في غزة، ولم تفهم أن القتل الجماعي للنساء والأطفال والمدنيين لا يمكن أن يؤثر على البناء القوي لمنظمة المقاومة. والآن يمارسون نفس السياسة الحمقاء في لبنان.

على المجرمين الصهاينة أن يعلموا أنهم أصغر من أن يلحقوا ضرراً كبيراً بالبنية القوية لحزب الله في لبنان. كل قوى المقاومة في المنطقة مع حزب الله وتدعمه. مصير هذه المنطقة ستقرره قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله.

الشعب اللبناني لم ينس أنه في يوم من الأيام كان عسكر الكيان الغاصب يضعون بيروت تحت أقدامهم. حزب الله هو الذي قطع ساقهم وجعل لبنان عزيزا . لبنان ستجعل المعتدي والعدو الخبيث يندم على ما فعله.

ومن الواجب على جميع المسلمين أن يقفوا بفخر مع شعب لبنان وحزب الله بمواردهم وأن يساعدوه في مواجهة الكيان الغاصب القاسي والشرير.

السلام على عباد الله الصالحين

السيد علي الخامنئي

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