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وزير الخارجية الايراني: يجب على العالم أن ينهض ويوقف هذا الوحش المتعطش للدماء

قال وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، بعد أن ألقى كلمة في جلسة خاصة لمجلس الأمن، بحضور الصحفيين: "على العالم أن يقف هذا الوحش المتعطش للدماء، الذي هو على الأقل بنفس سوء هتلر".
رمز الخبر: ۷۰۲۳۴
تأريخ النشر: 28 September 2024

قال السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للصحفيين مساء الجمعة بالتوقيت المحلي بعد خطابه أمام مجلس الأمن الدولي: لقد مر عام تقريبًا منذ أن بدأ الكيان الإسرائيلي عملياته العسكرية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. لقد قُتل أو جُرح أو دُفن تحت الأنقاض أكثر من 200 ألف شخص، وتحول قطاع غزة بأكمله إلى رماد.

وصرح وزير الخارجية الإيراني: مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء لوقف هذا القتل. لماذا لأن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لا تقدر حياة شعوب منطقتنا والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال عراقجي: إن الكيان الإسرائيلي يكتسب جرأة كبيرة بفضل دعم الولايات المتحدة لدرجة أنه يهاجم لبنان الآن أيضاً. قبل ساعات قليلة فقط، عندما كان المجرم نتنياهو يفتري وينشر الأكاذيب في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويهدد المنطقة برمتها بمزيد من العنف، شن جيش الكيان هجوماً غير مسبوق على منطقة سكنية في بيروت، فدمر سبعة مبانٍ.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: استخدموا في هذا الهجوم عدة قذائف هاون زنة 5000 رطل حصلوا عليها من الولايات المتحدة في منطقة مدنية مكتظة بالسكان في بيروت. حقا لا يصدق! وكما رأيتم في بيان نتنياهو اليوم، فإن هذا الكيان يحاول يائساً إشعال المنطقة بأكملها.

وأضاف عراقجي: اليوم غادرت وفود كثيرة الاجتماع أثناء خطاب المجرم نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكنني أعتقد أن العالم يجب أن ينهض ويوقف هذا الوحش المتعطش للدماء، والذي يشبه هتلر. ويتعين على الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وتلك الدول الأوروبية التي دعمت وعززت الكيان الإسرائيلي لسنوات عديدة، أن تتحمل مسؤوليتها.

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