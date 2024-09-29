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غارات عنيفة استهدفت بیروت/ سفارة إيران: قصف الضاحية الجنوبية يغير قواعد اللعبة

كتبت السفارة الإيرانية في لبنان: الكيان الإسرائيلي ارتكب مجزرة دموية مجددا باستهدافه مناطق سكنية مأهولة ويحاول التغطية على جريمته الهمجية عبر تقديم مبررات واهية.
رمز الخبر: ۷۰۲۳۳
تأريخ النشر: 28 September 2024

كتبت السفارة الإيرانية في لبنان على صفحتها الافتراضية ردا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت: الكيان الإسرائيلي ارتكب مجزرة دموية مرة أخرى بمهاجمة المناطق السكنية المكتظة بالسكان ويحاول التغطية على جريمته الهمجية من خلال تقديم مبررات كاذبة.

وجاء في هذا النص: إنها بلا شك جريمة مدانة وتصعيد خطير للتوترات وتغير قواعد اللعبة ويلزم العقاب المناسب لمرتكبها.

هذا وقالت مصادر یوم أمس بأن 10 انفجارات وقعت في الضاحية الجنوبية ببيروت إثر سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة.

وقالت المصادر إن غارات عنيفة استهدفت مواقع قرب طريق المطار وفي منطقة بئر حسن ومحيط مستشفى الزهراء 10 بالضاحية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرات إف 35 نفذت الغارات بواسطة قنابل خارقة للحصون والهدف هو مقر هيئة أركان حزب الله .

أن هذه الغارات هي الأعنف التي تشهدها الضاحية الجنوبية خلال المواجهة الجارية، وهنالك مبان سويت بالأرض وارتفعت سحب دخان كثيفه من جهة حارة حريك ومناطق أخرى بالضاحية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من حزب الله إن ستة أبنية سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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