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كنعاني: أمريكا شريكة في جرائم الکیان الصهيوني ضد شعبي فلسطين ولبنان

قال المتحدث باسم الخارجية الایرانیة ناصر كنعاني: أمريكا شريكة من الدرجة الأولى في جرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الإسرائيلي في إبادة الفلسطينيين والجرائم المستمرة ضد لبنان.
رمز الخبر: ۷۰۲۲۸
تأريخ النشر: 27 September 2024

كتب كنعاني على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي الیوم الجمعة: أعلن کیان الفصل العنصري الإسرائيلي عن تلقيه حزمة مساعدات جديدة بقيمة 8.7 مليار دولار من الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقه العسكري النوعي في المنطقة.

وأضاف: وفي الوقت نفسه، صرح وزير الحرب الأمريكي أن واشنطن لن تغير أبدًا التزامها بمساعدة إسرائيل "في الدفاع عن نفسها".

وقال كنعاني: من المخزي أن تعتبر الولايات المتحدة مصرع 42 ألف شخص خلال 11 شهرا في فلسطين وأكثر من 1500 شخص خلال 4 أيام في لبنان "دفاعا عن النفس"وما هذه المبالغ إلا مكافأة اصحاب العمل للقتلة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية: لا يشك العالم في أن أميركا شريكة من الدرجة الأولى في جرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الإسرائيلي في إبادة الفلسطينيين والجرائم المستمرة ضد الشعب اللبناني.

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