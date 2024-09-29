النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۴۰مشاهدات
‍ پ

نائب الخارجية الايراني: على المجتمع الدولي إلزام الكيان الاسرائيلي بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي

صرح كاظم غريب آبادي نائب الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية انه على المجتمع الدولي إلزام الكيان الإسرائيلي بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (ان بي تي) كعضو غير نووي.
رمز الخبر: ۷۰۲۲۶
تأريخ النشر: 27 September 2024

جاء ذلك في كلمة القاها غريب آبادي، الخميس في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع "الترويج لليوم الدولي للمحو الكامل للأسلحة النووية".

وفي إشارة إلى الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي من قبل الولايات المتحدة، أكد نائب وزير الخارجية: يعد هذا الاجتماع فرصة فريدة لحشد الجهود العالمية لتحقيق نزع السلاح النووي باعتباره الأولوية العليا لنزع السلاح لدى الأمم المتحدة. ومن المؤسف أن بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية غير حاضرة في هذا الاجتماع.

وفي إشارة إلى مرور أكثر من نصف قرن على التصديق على المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تتضمن نزع السلاح النووي، قال غريب آبادي: الدول الحائزة للأسلحة النووية تنوي الاستمرار لعقود قادمة في الاعتماد على ترسانات نووية كبيرة وحديثة  كجزء رئيسي من استراتيجياتها الأمنية.

وأضاف: أن هذه الدول، وخاصة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، تدلي بتصريحات ظاهرية حول التزامها بنزع السلاح النووي كهدف في المستقبل، وبينما تطلب من الدول الأخرى تقديم التزامات فورية في مجال منع انتشار الأسلحة النووية تتابع هي نفسها سياسات هدامة تخدم مصالحها وتضعف الأمن المشترك.

وأعرب نائب الخارجية الايراني عن قلقه إزاء الوضع الحالي، وقال: إن إيران تتفهم إحباط الدول غير النووية. إن تقديم التخفيضات في الترسانات كدليل على النية للتحرك نحو نزع السلاح في نهاية المطاف، مع الاستثمار بكثافة في الوقت نفسه في التحسين النوعي والكمي وتطوير أنواع جديدة من الأسلحة النووية، يشكل انحرافاً عن نزع السلاح الفعلي.

وفي إشارة إلى الوضع في الشرق الأوسط، قال غريب آبادي: إن الكيان الإسرائيلي، المالك الوحيد للترسانة النووية في منطقتنا، وبدعم من الولايات المتحدة، يعارض دائما جميع المبادرات، بما في ذلك الاقتراح الإيراني منذ عام 1974، لاخلاء الشرق الاوسط من الأسلحة النووية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
السيد الخامنئي: بركات جهاد الشهيد نصر الله طوال عقود لن تضيع أبدا
من هو الامين العام الشهيد السيد حسن نصر الله؟
استشهاد قائد لحرس الثورة الى جانب السيد حسن نصرالله في هجوم الاحتلال على ضاحية بيروت
عراقجي: عليهم الآن أن يراقبو بفزع تأثير دماء السيد حسن نصر الله على توسع المقاومة
الرئيس الايراني: استشهاد السيد حسن نصرالله سيقوي شجرة المقاومة
حزب الله اللبناني يعلن استشهاد امين عامه السيد حسن نصرالله
المقاومة الإسلامية في لبنان تدك قاعدة ومطار "رامات دافيد" ‏ومستوطنة "كابري"
قاليباف: البرلمان الإيراني يدعم جبهة المقاومة بشكل كامل / حزب الله هو المنتصر النهائي في هذه المعركة
العدوان الإسرائيلي على المناطق السكنية في لبنان يظهر عجزه أمام قوى المقاومة
الكيان الصهيوني يزعم اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
قائد الثورة: على جميع المسلمين ان يقفوا إلى جانب الشعب اللبناني وحزب الله
إطلاق صاروخ باليستي من لبنان على فلسطين المحتلة
وزارة الصحة اللبنانية تطلب من المستشفيات في الضاحية الجنوبية إخلائها من المرضى
نائب الرئيس الايراني: نقف الى جانب الشعب اللبناني ونتابع جريمة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية
كنعاني: يجب محاسبة أمريكا على الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في بيروت
مصادر المقاومة: السيد نصرالله والسيد هاشم صفي الدين بخير وفي مكان آمن
الرئيس الايراني: استشهاد السيد حسن نصرالله سيقوي شجرة المقاومة
من هو الامين العام الشهيد السيد حسن نصر الله؟
غارات عنيفة استهدفت بیروت/ سفارة إيران: قصف الضاحية الجنوبية يغير قواعد اللعبة
الكيان الصهيوني يزعم اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
السيد الخامنئي: بركات جهاد الشهيد نصر الله طوال عقود لن تضيع أبدا
استشهاد قائد لحرس الثورة الى جانب السيد حسن نصرالله في هجوم الاحتلال على ضاحية بيروت
حزب الله اللبناني يعلن استشهاد امين عامه السيد حسن نصرالله
كنعاني: يجب محاسبة أمريكا على الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في بيروت
نائب الرئيس الايراني: نقف الى جانب الشعب اللبناني ونتابع جريمة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية
وزير الخارجية الايراني: يجب على العالم أن ينهض ويوقف هذا الوحش المتعطش للدماء
إطلاق صاروخ باليستي من لبنان على فلسطين المحتلة
عراقجي: عليهم الآن أن يراقبو بفزع تأثير دماء السيد حسن نصر الله على توسع المقاومة
قائد الثورة: على جميع المسلمين ان يقفوا إلى جانب الشعب اللبناني وحزب الله
قاليباف: البرلمان الإيراني يدعم جبهة المقاومة بشكل كامل / حزب الله هو المنتصر النهائي في هذه المعركة