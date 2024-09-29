قائد الثورة: ذكرى الشهداء، تكفل سلامة حركة الشعب الايراني

قال قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله الخامنئي في رسالة بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس ان تكريم ذكرى الشهداء، يكفل سلامة حركة الشعب الايراني وعدم الحيد عن توجهات الثورة.

وتلى الرسالة حجة الاسلام موسوي مقدم ممثل الولي الفقيه في مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين في مراسم بث الزهور في روضة الشهداء بجنة الزهراء بطهران ضمن المراسم التي تقام في روضة الشهداء في ارجاء البلاد بعنوان "ضيافة الشهداء".

وجاء في الرسالة: إن "اسبوع الدفاع المقدس" هو فرصة سانحة لجعل اجواء البلاد نورانية في ظل تذكار الشهداء الابرار. إن هذه الذكرى الكريمة، تضمن سلامة مسار حركة الشعب الايراني وعدم الحيد عن توجهات الثورة ويجب تقديرها حق قدرها.

وأضاف سماحته ان الغفلة والانشغالات اليومية في الحياة، هي معنا دائما، لا يجب السماح بان تبعدنا هذه الاعراض الطبيعية عن مصدر تلك النورانية والطهارة. بالاستعانة بالله العليم القدير.