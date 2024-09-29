النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۲مشاهدات
‍ پ

قائد الثورة: ذكرى الشهداء، تكفل سلامة حركة الشعب الايراني

قال قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله الخامنئي في رسالة بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس ان تكريم ذكرى الشهداء، يكفل سلامة حركة الشعب الايراني وعدم الحيد عن توجهات الثورة.
رمز الخبر: ۷۰۲۲۵
تأريخ النشر: 27 September 2024

وتلى الرسالة حجة الاسلام موسوي مقدم ممثل الولي الفقيه في مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين في مراسم بث الزهور في روضة الشهداء بجنة الزهراء بطهران ضمن المراسم التي تقام في روضة الشهداء في ارجاء البلاد بعنوان "ضيافة الشهداء".

وجاء في الرسالة: إن "اسبوع الدفاع المقدس" هو فرصة سانحة لجعل اجواء البلاد نورانية في ظل تذكار الشهداء الابرار. إن هذه الذكرى الكريمة، تضمن سلامة مسار حركة الشعب الايراني وعدم الحيد عن توجهات الثورة ويجب تقديرها حق قدرها.

وأضاف سماحته ان الغفلة والانشغالات اليومية في الحياة، هي معنا دائما، لا يجب السماح بان تبعدنا هذه الاعراض الطبيعية عن مصدر تلك النورانية والطهارة. بالاستعانة بالله العليم القدير.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
السيد الخامنئي: بركات جهاد الشهيد نصر الله طوال عقود لن تضيع أبدا
من هو الامين العام الشهيد السيد حسن نصر الله؟
استشهاد قائد لحرس الثورة الى جانب السيد حسن نصرالله في هجوم الاحتلال على ضاحية بيروت
عراقجي: عليهم الآن أن يراقبو بفزع تأثير دماء السيد حسن نصر الله على توسع المقاومة
الرئيس الايراني: استشهاد السيد حسن نصرالله سيقوي شجرة المقاومة
حزب الله اللبناني يعلن استشهاد امين عامه السيد حسن نصرالله
المقاومة الإسلامية في لبنان تدك قاعدة ومطار "رامات دافيد" ‏ومستوطنة "كابري"
قاليباف: البرلمان الإيراني يدعم جبهة المقاومة بشكل كامل / حزب الله هو المنتصر النهائي في هذه المعركة
العدوان الإسرائيلي على المناطق السكنية في لبنان يظهر عجزه أمام قوى المقاومة
الكيان الصهيوني يزعم اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
قائد الثورة: على جميع المسلمين ان يقفوا إلى جانب الشعب اللبناني وحزب الله
إطلاق صاروخ باليستي من لبنان على فلسطين المحتلة
وزارة الصحة اللبنانية تطلب من المستشفيات في الضاحية الجنوبية إخلائها من المرضى
نائب الرئيس الايراني: نقف الى جانب الشعب اللبناني ونتابع جريمة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية
كنعاني: يجب محاسبة أمريكا على الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في بيروت
مصادر المقاومة: السيد نصرالله والسيد هاشم صفي الدين بخير وفي مكان آمن
الرئيس الايراني: استشهاد السيد حسن نصرالله سيقوي شجرة المقاومة
من هو الامين العام الشهيد السيد حسن نصر الله؟
غارات عنيفة استهدفت بیروت/ سفارة إيران: قصف الضاحية الجنوبية يغير قواعد اللعبة
الكيان الصهيوني يزعم اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
السيد الخامنئي: بركات جهاد الشهيد نصر الله طوال عقود لن تضيع أبدا
استشهاد قائد لحرس الثورة الى جانب السيد حسن نصرالله في هجوم الاحتلال على ضاحية بيروت
حزب الله اللبناني يعلن استشهاد امين عامه السيد حسن نصرالله
كنعاني: يجب محاسبة أمريكا على الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في بيروت
نائب الرئيس الايراني: نقف الى جانب الشعب اللبناني ونتابع جريمة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية
وزير الخارجية الايراني: يجب على العالم أن ينهض ويوقف هذا الوحش المتعطش للدماء
إطلاق صاروخ باليستي من لبنان على فلسطين المحتلة
عراقجي: عليهم الآن أن يراقبو بفزع تأثير دماء السيد حسن نصر الله على توسع المقاومة
قائد الثورة: على جميع المسلمين ان يقفوا إلى جانب الشعب اللبناني وحزب الله
قاليباف: البرلمان الإيراني يدعم جبهة المقاومة بشكل كامل / حزب الله هو المنتصر النهائي في هذه المعركة