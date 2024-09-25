غارة إسرائيلية تستهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

صرحت مصادر مطلعة بان غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

صرحت "الوكالة اللبنانية للاعلام " بسقوط عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنياً من 6 طبقات في منطقةِ الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

و أدت الغارة إلى تدمير 3 طبقات من مبنى سكني مأهول، وتحاول فرق الإسعاف الوصول إلى المدنيين الموجودين في المبنى.

وأوضحت المصادر أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرات من طراز اف 35.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية أن هدف الهجوم في بيروت هو قائد المنظومات الصاروخية لحزب الله.

وأضافت المصادر أنّ العدوان أسفر عن ارتقاء 6 شهداء و15 جريحاً، في حصيلة غير نهائية، مشيراً أنّ فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى المدنيين الموجودين في المبنى المستهدف.