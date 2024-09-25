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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41 ألفا و467 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41 ألفا و467 شهيدًا، بالإضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا، منذ 7 أكتوبر الماضي.
رمز الخبر: ۷۰۲۰۱
تأريخ النشر: 24 September 2024

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال ارتكب 3 جرائم ضد العائلات في غزة، راح ضحيتها 12 شهيدا و43 مصابا خلال اليومين الماضيين.

ونبهت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القيود الإسرائيلية.

ويواصل الاحتلال عدوانه الغاشم ضد سكان قطاع غزة لليوم 354 على التوالي، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي عنيف، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدا وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وسط تجاهل إسرائيلي لقراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة.

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