النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۷مشاهدات
‍ پ

الرئيس الايراني لـCNN: يجب أن لانسمح لتحويل لبنان الى غزة أخرى على يد"اسرائيل" المدجج بالسلاح

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان في مقابلة حصرية مع مذيع CNN فريد زكريا إن ضربات الكيان الصهيوني المكثفة على لبنان هي "أزمة إنسانية" تخاطر بإشعال الصراع في المنطقة.
رمز الخبر: ۷۰۱۹۹
تأريخ النشر: 24 September 2024

ردا على سؤال المذيع عما إذا كانت إيران ستحث حزب الله على ضبط النفس في رده على الضربات الإسرائيلية، قال بزشكيان إن حزب الله يواجه عدوا مدججا بالسلاح وتدعمه وتغذيه الدول الغربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية".

وحذر الرئيس الايراني من تداعيات هجوم اسرائيل الوحشي ضد لبنان قائلا: "لا يجب أن نسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى على أيدي الكيان الصهيوني".

وشدد بزشكيان على أن الأحداث قد تتحول إلى صراع إقليمي، والذي "يمكن أن يكون خطرا على مستقبل العالم وكوكب الأرض نفسه، لذلك يجب أن نمنع الأعمال الإجرامية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بزشكيان مخاطبا غوتيريش : تقاعس الأمم المتحدة لا معنى له وغير مبرر
غارة إسرائيلية تستهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41 ألفا و467 شهيدا
سياسي أنصار الله يجدد التضامن مع لبنان
الرئيس الايراني لـCNN: يجب أن لانسمح لتحويل لبنان الى غزة أخرى على يد"اسرائيل" المدجج بالسلاح
عراقجي: إيران لن تبقى غير مبالية/ نحن نقف إلى جانب شعبي لبنان وفلسطين
طهران مستعدة للتفاوض بشأن القضية النووية
جنرال اسرائيلي: تل أبيب لا يمكنها هزيمة حزب الله
حزب الله ينفي مزاعم الاحتلال باغتيال القائد "علي كركي"
الرئيس بزشکیان : إيران ليست ما تظهره وسائل الإعلام.. لاحلال السلام بديلا عن الحروب في العالم
حزب الله يدك عمق الكيان الصهيوني وعدد الشهداء يرتفع الى 492 شخصا