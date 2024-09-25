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بزشكيان لرئيس المجلس الأوروبي:

طهران مستعدة للتفاوض بشأن القضية النووية

قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت إرادتها لحل القضية النووية، واليوم طهران مستعدة للتفاوض وحل القضية.
رمز الخبر: ۷۰۱۹۷
تأريخ النشر: 24 September 2024

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وأجرى محادثات معه في نيويورك.

وقال بزشكيان في هذا اللقاء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى توسيع التفاهم والتعاطف والتعاون داخل البلاد وعلى الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي قسم آخر من تصريحاته، اعتبر بزشكيان استمرار وتصعيد جرائم الكيان الصهيوني من أكثر المخاوف خطورة اليوم في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أنه "بينما اختارني الشعب الإيراني بشعار الوحدة والتعاطف والتفاعل مع العالم وأصبحت رئيسا، حاول الكيان الصهيوني جر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الحرب باغتيال ضيفنا العزيز "هنية" في يوم تنصيبي".

وقال: "فيما يتعلق بالقضية النووية، أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرادتها لحل القضية، واليوم نحن مستعدون للتفاوض وحل القضية"، مضيفا أن إيران لم ولن تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية بأي شكل من الأشكال وترحب وتدعم أي عمل يهدف إلى إرساء وتعزيز السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وقال رئيس المجلس الأوروبي بدوره في هذا اللقاء: "نريد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تلعب دورا بناء في القضية الفلسطينية والصراع في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق بشأن القضية النووية".

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