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جنرال اسرائيلي: تل أبيب لا يمكنها هزيمة حزب الله

اعتبر قائد منظومة دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رغم القصف الاسرائيلي للبنان الا ان الاحتلال غير قادر على هزيمة حزب الله وحتى انه غير قريب من تدمير قدرات حزب الله.
رمز الخبر: ۷۰۱۹۶
تأريخ النشر: 24 September 2024

  قال قائد منظمومة دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي ان حزب الله لديه قدرة غير متناهية لإطلاق الصواريخ والاحداث التي جرت في الكيان الاسرائيلي خلال اليومين الماضيين لم تقترب حتى من سقف قدرات حزب الله الصاروخي .

ومن جانبه قال رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور: لسنا قريبين حتى من بداية تدمير قدرات الحزب ونحن بعيدون جداً جداً عن هزيمة حزب الله أو سلبه قدراته.

كما افادت وسائل اعلام الاحتلال الاسرائيلي أن حزب الله على الرغم من القصف الصاروخي الاسرائيلي الا انه قادر على شن هجوم على تل ابيب واغلاق المجال الجوي اللبناني واستهداف محطات الطاقة وقواعد القوات الجوية للاحتلال الاسرائيلي.

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