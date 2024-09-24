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وزير الخارجية الايراني يؤكد على ضرورة التحرك العالمي العاجل لوقف تمرد الصهاينة ضد القوانين الدولية

نشر وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي تقريرا عن نشاطه الدبلوماسي في اليوم الثاني من تواجده في نيويورك وكتب: "قضية فلسطين ولبنان كانت من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها".
رمز الخبر: ۷۰۱۹۲
تأريخ النشر: 23 September 2024

كتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على صفحته الشخصية على منصة إنستغرام: "استقبلنا بالأمس الرئيس بزشكيان وكانت هناك اجتماعات دبلوماسية ثنائية".

وكتب عراقجي عن لقاءاته الدبلوماسية: "في لقاء مع السيد عبد الله بوحبيب، وزير الخارجية اللبناني، ناقشنا آخر الأوضاع في جنوب لبنان وأبعاد الهجمات الإرهابية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد هذا البلد. لقد وصفت مقاومة لبنان ضد وحشية الصهاينة بأنها جديرة بالثناء، واكدت على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذه المقاومة البطولية، كما أكدت على ضرورة إعادة السلام والاستقرار إلى هذا البلد والتحرك العالمي العاجل لوقف تمرد الصهاينة ضد الأعراف والقوانين الدولية".

وتحدث وزير الخارجية الإيراني عن لقائه مع نظيره السعودي وقال: "في اللقاء مع السيد فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية قدمت تهنئتي باليوم الوطني لهذا البلد، وأكدت على اهمية تعميق العلاقات الثنائية والإقليمية والعلاقات والتعاون الدولي. كما ناقشنا التطورات في غزة ولبنان مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الدول الإسلامية لمواجهة عدوان الكيان الصهيوني".

وختم بقوله: "تم خلال اللقاء مع وزيري خارجية أوزبكستان وبلغاريا تقييم سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد وتوسيع التعاون في المنظمات الدولية والإقليمية. وكانت قضية فلسطين ولبنان من أهم المواضيع في هذه اللقاءات".

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