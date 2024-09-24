الخارجية الايرانية: نحذر من تداعيات المغامرات الصهيونية الخطيرة جنوب لبنان

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بشدة الغارات الجوية الواسعة التي يشنها الكيان الصهيوني المعتدي على مختلف المناطق السكنية في جنوب لبنان ومقتل المئات من أبناء هذا البلد العزل.

وانتقد كنعاني بشدة صمت وحتى دعم الولايات المتحدة وبعض الغربيين للكيان الصهيوني، وحذر من استمرار جرائم هذا الكيان المجرم ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة توسيع نطاق الحرب إلى المنطقة برمتها، كما حذر من التبعات الخطيرة للمغامرة الجديدة للصهاينة. في لبنان.

ووصف كنعاني هذه الاعتداءات بالجنونية، مشيراً إلى أن الاهمال لجرائم النظام الصهيوني خلال العام الماضي جعل هذا النظام يواصل جرائمه وسياسة الإبادة الجماعية.

واعتبر كنعاني استمرار جرائم النظام الصهيوني في فلسطين وتوسيع نطاق هذه الجرائم إلى لبنان مثالا واضحا على التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ودعا إلى تحرك فوري من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف هذه الجرائم.