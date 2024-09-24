100 شهيداً اثر غارات اسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق لبنانية مختلفة

استشهد 100 مواطناً لبنانياً اثر غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية، وأصيب أكثر من 400 جريح، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون.

استشهد 100 مواطناً لبنانياً اثر غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية، وأصيب أكثر من 400 جريح، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون.

شنَّت طائرات العدو الحربية سلسلة من الغارات على البلدات والقرى في الجنوب والبقاعين الغربي والشرقي. وأفاد مراسل المنار عن تعرض قرى وبلدات حدودية لغارات صباح اليوم، طالت أيضاً أطراف القرى في قضاءي النبطية والزهراني وبلدات البقاع الغربي ومرتفعات إقليم التفاح.

كما تعرضت أطراف قرى قضاء صور لموجة من الغارات طالت الأحراج والأراضي الزراعية.

وفي البقاع افاد مراسل المنار، عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح طفيفة جراء العدوان على المنطقة، حيث تعرضت جرود السلسلتين الشرقية والغربية وأطراف البلدات في منطقة الهرمل والبقاع الشمالي لغارات عنيفة.

كما شنت طائرات العدو سلسلة من الغارات العنيفة، استهدفت مناطق في الجنوب اللبناني وصولاً إلى منطقة صيدا، والبقاع شرقي البلاد. وتنفذ طائرات الإحتلال غارات جوية واسعة، حيث سجل حركة كثيفة على طرقات منطقة النبطية لسيارات الاسعاف والاغاثة.