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لبنان: أكثر من 80 غارة خلال نصف ساعة.. الاحتلال يشنّ عدواناً مكثفاً على الجنوب والبقاع

شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً واسعاً وعنيفاً على قرى وبلدات لبنانية، جنوبية وبقاعية
رمز الخبر: ۷۰۱۸۸
تأريخ النشر: 23 September 2024

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً واسعاً وعنيفاً استهدف عدة قرى وبلدات لبنانية في الجنوب والبقاع، وتبنّى "جيشه" تنفيذ غارات مكثّفة على مناطق في لبنان.

وفي الجنوب، نفّذت طائرات الاحتلال غارات على شكل أحزمة نارية في منطقتي صور والنبطية. واستهدفت الغارات قرى أقضية صور والنبطية وبنت جبيل والزهراني ومرتفعات إقليم التفاح، بحسب مراسل الميادين.

وبحسب ما ذكرته الوكالة الإخبارية الرسمية في لبنان، زاد عدد الغارات التي استهدفت مناطق الجنوب وحده على 80 غارة خلال نصف ساعة فقط.

وأُصيب 11 مدنياً في عيترون بجروح من جراء الغارات الإسرائيلية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

في البقاع أيضاً، شمالي شرقي لبنان، نفّذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة، واستهدفت 9 مناطق، على الأقل، في السلسلة الغربية المشرفة على البقاع الشمالي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية في البقاع حربتا وزبود، ومنطقة البعول في جرود الهرمل، ومرتفعات محيطة ببلدة زبود، بحسب ما نقل مراسلنا.

واستشهد مدني من جراء غارة إسرائيلية استهدفت جرود بلدة بوداي في البقاع، بينما أُصيب 9 أشخاص في الغارات على البقاع الشمالي.

بدورها، زفّت المقاومة الإسلامية المجاهد حسين أسعد أمهز (عبد الله)، من بلدة مقراق البقاعية، شهيداً على طريق القدس.

تأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى والبلدات اللبنانية، والتي تصاعدت بصورة خاصة خلال الأيام الأخيرة، بعد ارتكاب الاحتلال مجزرةً في الضاحية الجنوبية، الجمعة، عبر استهدافه مبنى سكنياً في منطقة مكتظة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأسفر هذا العدوان عن استشهاد 51 شخصاً، بحسب الحصيلة الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية. كما ارتقت كوكبة من شهداء حزب الله شملت القائدين إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.

وقبل ذلك، ارتكب الاحتلال مجزرةً إلكترونية يومي الثلاثاء والأربعاء عبر تفجيره أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكي، راح ضحيتها 37 شهيداً و2931 جريحاً.

ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة التي استهدفت ‏مختلف المناطق اللبنانية وأدت إلى ارتقاء شهداء، ودعماً لغزة، استهدف حزب الله، فجر الأحد، قاعدة ومطار "رامات دافيد" بعشرات ‏الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" مرتين.

وفي ردّ أوّلي على المجزرة الإلكترونية، استهدف مجمّعات الصناعات العسكرية ‏لشركة "رافاييل" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية في شمالي ‏مدينة حيفا المحتلة، بعشرات الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" و"الكاتيوشا".

وفي عملية رابعة، شنّ حزب الله هجومين جويين بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تموضعات مستحدثة لجنود الاحتلال في محيط موقع "المنارة" وثكنة "يفتاح"، مصيباً أهدافه بدقة، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.‏

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