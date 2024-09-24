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إيران تطلق 5 إلى 7 أقمار صناعية إلى الفضاء حتى نهاية العام

أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية إطلاق 5 إلى 7 أقمار صناعية إلى الفضاء بحلول نهاية العام الايراني وقال: نخطط لإطلاق أقمار شبه مدارية بالتعاون مع القوات الجوية لحرس الثورة الاسلامية.
رمز الخبر: ۷۰۱۸۶
تأريخ النشر: 23 September 2024

ذكر حسن سالاريه أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون لدينا ما بين 5 و 7 عمليات إطلاق حتى نهاية العام، وقال: بالطبع من حيث عدد الإطلاقات، قد يتم تغيير واحدة أو اثنتين.

وأضاف رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: لدينا العديد من عمليات الإطلاق في عام 2023 و2024، والتي نفذتها القوة الجوية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية ووزارة الدفاع ومنظمة الصناعات الفضائية، وسيكون لدينا أيضًا عمليات إطلاق أجنبية دولية.

وقال سالاريه: لدينا هذا العام عمليتان إطلاق أجنبيتان، وسيتم إطلاق القمرين الصناعيين طلوع 3 وظفر 2 مع منصات إطلاق أجنبية في شهري ديسمبر ونوفمبر من عام 2024.

وأعلن سالاريه عن إطلاق القمر الصناعي كوثر المحلي في اكتوبر 2024ـ وقال: هذا القمر تم صناءته من قبل القطاع الخاص.

وأضاف رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: نخطط لعمليات إطلاق شبه مدارية حتى نهاية العام الايراني والتي سيتم تنفيذه بالتعاون مع القوات الجوية لحرس الثورة الاسلامية.

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