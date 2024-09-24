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سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على شرق وجنوب لبنان

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية, سلسلة غارات على بلدات في القطاع الأوسط بشرق وجنوب لبنان.
رمز الخبر: ۷۰۱۸۴
تأريخ النشر: 23 September 2024

قالت مصادر مطلعة إن الغارات استهدفت بلدات ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان وجبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح الطيري وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية جنوبي لبنان.

كما طالت محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل ومحيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي شرقي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن أكثر من 80 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن أيضا غارات كثيفة على مناطق شرق صور، بالإضافة إلى غارة على مجرى نهر الليطاني عند أطراف الدلافة جنوب لبنان.

وأضافت أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني.

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