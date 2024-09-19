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وزير الخارجية یزور السفير الايراني لدى لبنان في المستشفى بطهران

عاد وزير الخارجية عباس عراقجي، السفير الايراني لدى بيروت مجتبى اماني الذي اصيب جراء الهجوم الارهابي للكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۷۰۱۶۴
تأريخ النشر: 19 September 2024

عاد وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم الخميس، السفير الايراني لدى بيروت مجتبى اماني الذي اصيب جراء الهجوم الارهابي للكيان الصهيوني.

وزار عراقجي المستشفى الذي يرقد فيه السفير اماني في طهران، وتحدث الى طبيبه المعالج الدكتور حسن قاضي زادة هاشمي.

واشاد مجتبى اماني خلال الزيارة، بالاجراء السريع لوزارة الخارجية ووزارة الصحة والهلال الاحمر للجمهورية الاسلامية الايرانية في نقل عدد كبير من الجرحى الى مستشفيات البلاد واعطى ايضاحات حول هذا الهجوم الارهابي وابعاده.

وشرح الدكتور هاشمي المسار العلاجي للسفير الايراني معربا عن ثقته بانه سيكون قادرا على العودة الى مقر عمله قريبا.

كما اعطى رئيس المستشفى ومسؤولو وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ايضاحات حول سائر مصابي هذا الحادث ومسار علاجهم.

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