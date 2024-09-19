قاليباف : الارهاب جزء لا يتجزأ من طبيعة الكيان الصهيوني الهمجية

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" على ان الارهاب وقتل الابرياء جزء لا يتجزأ من طبيعة الكيان الصهيوني الهمجية معربا تضامن ايران وشعبها مع الشعب اللبناني.

تعليقا على المستجدات الاخيرة على الساحة اللبنانية، وفي منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس" اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" على ان الارهاب وقتل الابرياء جزء لا يتجزأ من طبيعة الكيان الصهيوني الهمجية، مضيفا بأن القتل والابادة الجماعية لن يتوقفا طالما ان هذا الكيان موجودا.

وفي منشوره هذا، ادان قاليباف بشدة العمليات الإرهابية التي قام بها الكيان الصهيوني في لبنان، معربا عن تعاطف و تضامن ايران وشعبها مع ضحايا العمل الارهابي ووقوفهما كما في السابق الى جانب الشعب اللبناني.

هذا وقد تعرض لبنان امس الثلاثاء الى عملية صهيونية ارهابية استهدفت تفجير أجهزة اتصال لاسلكي معروفة بالبيجر" في مناطق مختلفة من لبنان وخاصة الضاحية الجنوبية لبيروت، وبحسب آخر الإحصائيات، اسفرت هذه العملية الارهابية عن استشهاد 11 مواطنا لبنانيا بينهم طفلة ذو العشر سنوات واصابة أكثر من 4000 اخرين.

وعقب هذه العملية الصهيونية الهمجية، اصدر حزب الله اللبناني بيانا له، محملا العدو الصهيوني مسؤولية انفجار اجهزة النداء "البيجر" ومتوعدا اياه بحساب عسير ومؤكدا على ان ما حصل سيزيد الحزب عزما واصرارا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة.