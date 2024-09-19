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حزب الله: لمجزرة الاحتلال بحق لبنان حساب عسير وآت

اكدت المقاومة الإسلامية في لبنان مضيها في مسارها المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته، والمنفصل عن القِصاص الذي على "إسرائيل" انتظاره بعد عدوانها الإلكتروني الأخير على لبنان وشعبه.
رمز الخبر: ۷۰۱۶۰
تأريخ النشر: 18 September 2024

أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الأربعاء، مواصلتها كما في كل الأيام الماضية عملياتها المباركة لإسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها، وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته.

وشدد على أنّ هذا مسار متواصل ومنفصل "عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته، يوم الثلاثاء، التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان".

وشدّدت المقاومة الإسلامية في بيانها، على أنّ لِمَا جرى في الأمس "حساب آخر وآتٍ إن شاء الله". ‏

وأكدت أنّ هذا الاستهداف سيزيدها "عزماً وإصراراً على المضي في طريق الجهاد والمقاومة".

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