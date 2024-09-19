إيران تدين بشدة العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني في لبنان

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني في لبنان باستهداف المواطنين اللبنانيين من خلال تفجير أنظمة الاتصالات، مثالاً على القتل الجماعي وأدانه بشدة.

قال ناصر كنعاني إن العملية الإرهابية التي جرت امس في لبنان تمت استكمالاً للعمليات المشتركة للكيان الصهيوني وعملائه المرتزقة، وهي منافية لكل مع الأخلاق والمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويجب ملاحقة ومحاكمة هؤلاء المجرمين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن هذا العمل الإرهابي المشترك، الذي هو في الواقع نوع من القتل الجماعي، يثبت مرة أخرى بوضوح أن الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، يهدد إقليميا ودوليا السلم والأمن الدوليين للخطير.

وقال: وعلى هذا الأساس فإن مواجهة الأعمال الإرهابية ضد الكيان والتهديدات الناجمة عنه ضرورة واضحة ومن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة من أجل مواجهة إفلات السلطات الإجرامية الصهيونية من العقاب.

واعرب كنعاني عن تعاطفه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا ومقاومته ومع أسر الشهداء وجرحى هذه العملية الإرهابية، وتمنى لجميع المصابين في هذا الحادث ومن بينهم سفير بلادنا في لبنان، الشفاء العاجل. مضيفا: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدة، للحكومة والشعب اللبناني.