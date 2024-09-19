العملية اليمنية في قلب تل أبيب كانت مزلزلة للكيان الصهيوني/ سنواصل الدعم للمقاومة في غزة

أكد القيادي في حركة "أنصارالله" اليمن في مقابلة خاصة مع "تابناك" أن العملية اليمنية في قلب تل أبيب كانت مزلزلة للكيان الصهيوني وسنواصل الدعم للشعب الفلسطيني في غزة.

القيادي في حركة "أنصارالله" اليمن في مقابلة خاصة مع "تابناك":

القسم الدولي لموقع "تابناك": اصدرت القوات المسلحة اليمنية اليوم الاحد، بيانا هاما للإعلان عن عملية عسكرية نوعية استهدفت عمق كيان الاحتلال في فلسطين المحتلة. وجاء في بيان القوات المسلحة اليمنية: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة"، مضيفا: "العملية تمت بصاروخ بالستي جديد فرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له".

وتابع البيان الذي تلاه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع: "الصاروخ قطع مسافة تقدر بـ2040 كلم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلعِ في أوساط الصهاينة حيث توجّه أكثر من مليوني صهيونيٍ إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي". وأضافت القوات المسلحة اليمنية: "هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجاً لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهوداً جبّارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها".

وفي هذا الصدد أجرينا مقابلة حصرية مع قيادي حركة أنصارالله اليمن "علي القحوم". فیما یلی نص المقابلة:

*هل العملية الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في قلب تل أبيب هزت الكيان الصهيوني؟ كيف ترى رسالات هذه العملية النوعية؟

نبارك لقائد الثورة والشعب والقوات المسلحة العملية المزلزلة للكيان الصهيوني المساندة لفلسطين ونجاح الصاروخ فرط صوتي المتطور المصنع يمنيا بالوصول إلى هدفه في يافا التي لم تعد آمنه وفشل كل منظومات العدو في الاعتراض وهي عمليات مستمرة وفي مرحلتها الخامسة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار.

*ماهي أهمية اطلاق الصاروخ في هذا التوقيت أي على أعتاب أسبوع الوحدة الإسلامية؟

إن العملية اليمنية المساندة لفلسطين أتت في توقيت مهم وفي مناسبة عظيمة والشعب اليمني بالملايين يحتفي بمولد النور والهدى الرسول الأعظم في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية ومختلف المحافظات في رسالة يمانية مفادها أننا أمة لها منهج وقضية وقائد ومرتبطة بالإسلام المحمدي الأصيل والقرآن الكريم ..

*نظرا لأن مفاجئات المراحل الاربعة من عمليات المساندة اليمنية للشعب الفلسطيني قد حققت نتائجها ما هو مستوى التقنيات والصناعات الحربية التي تمتلكها اليمن؟

العملية اليمنية لها دلالات وأبعاد كبرى ذات فاعليه وأثر كبير من حيث الاستراتيجية العسكرية والسياسية والتقنيات الحديثة والصناعات الحربية اليمنية التي باتت في مستويات متقدمة تخطت فيها قدرات أعداء الأمة والبشرية جمعاء واثبتت ان اليمن الكبير دولة عظمى وحاضرة في نصرة فلسطين حتى الانتصار .

*كيف يكون مدى التمسك بالقضية الفلسطينية والمقدسات والتحرك المسؤول في كل الميادين من قبل أبطال اليمن؟

اثبت اليمن الكبير وقائده المفدى وفخر الأمة وشعبه المعطاء وقواته المسلحة والأمن والإجماع الوطني في عملياته العسكرية المستمرة والمساندة لفلسطين مدى التمسك بالقضية والمقدسات والتحرك المسؤول في كل الميادين والأصعدة وبزخم كبير وبكل قوة وعنفوان وفخر واعتزاز لاسيما وفلسطين البوصلة.