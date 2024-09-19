السياسات المزدوجة تجاه القضايا الرياضية الدولية كانت واضحة في الألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس

استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية اليوم اعضاء البعثة الرياضية الايرانية التي شاركت بدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس.

استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) اليوم اعضاء البعثة الرياضية الايرانية التي شاركت بدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس.

وفي بداية هذا اللقاء تم تلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ إحسان بيات المتسلق للجبال الذي استطاع الوصول الى أربع قمم محلية وأجنبية شهيرة.

وفي هذا اللقاء، شكر سماحة آية الله الخامنئي البعثة الرياضية الايرانية التي شاركت بدورة الالعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، وقال: أنا سعيد جدًا لأنه أتيحت لي الفرصة مرة أخرى للقاء مجموعة من أعز اولاد شعب ايران وخاصة رياضيينا الشباب الأعزاء - الذين هم مصدر فخر وشرف لبلد إيران.

وأضاف سماحة القائد: لوحظنا هذا العام تألق خاص في الألعاب الأولمبية والبارالمبية. بالطبع لا أستطيع متابعة تفاصيل الرياضة والأخبار؛ لكن باختصار، أتابع الأمور، أرى أو أسمع بقدر ما يكون هناك وقت. لقد كان هذا العام رائعًا جدًا.

وأكد سماحة قائد الثورة: لقد أسعدتم الأمة، وخلقتم شعوراً بالفخر لدى الأمة الإيرانية، أتوجه بخالص الشكر إلى جميع الفائزين بالميداليات، وجميع الرياضيين، وجميع المدربين، وجميع المشاركين، ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وغيرهم من المشاركين.

السياسات المزدوجة للدول الحاكمة تجاه القضايا الرياضية الدولية كانت واضحة في المباريات الأخيرة

وأضاف سماحة قائد الثورة: ومن الأمور الأخرى التي لفتت انتباهنا هذا العام في الألعاب الأولمبية هو ازدواجية سياسات الدول الحاكمة تجاه القضايا الرياضية الدولية. لقد أظهروا بالفعل أن السياسات المزدوجة والمتحيزة تحكم سلوكهم. إنهم يحرمون حكومة معينة، دولة معينة، لأن مكانًا معينًا بدأ حربًا؛ لكن الكيان الصهيوني الذي قتل آلاف الأطفال، قتل أكثر من 41 ألف شخص خلال عام تقريبا، لا يستبعدوا من هذه الألعاب. يقولون أن الرياضة ليست سياسية، في حين أنهم يفعلون ذلك ويظهرون أكثر الإجراءات السياسية في الرياضة.

وأكد سماحة آية الله الخامنئي: الحفاظ على الحجاب للسيدات الرياضيات، وعدم تصافح رياضينا مع الأجنبيات عندما يردن تقديم الجائزة، هذا يدل على الثقة بالذات وأن الإيرانيين يقدرون هويتهم الوطنية وهويتهم الدينية والإسلامية.

وتابع القول سماحة القائد ان ايضا كان علم فلسطين حاضر في هذه المنافسات وهذا يعتبر امر مهم جدا.

التأكيد على الهوية الإيرانية والإسلامية، لمنع تشويه حقيقة الأمة الإيرانية

وقال سماحة قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء: لقد أظهرتم، بالإضافة إلى القوة البدنية، القدرة الروحية في المجال الرياضي وقدمتم هويتكم.

والآن ما هي هذه الهوية الإيرانية؟ هذا مهم.

وأضاف: التشويه هو إحدى أدوات العالم الشائعة في الماضي واليوم وربما في المستقبل. إنهم يشوهون الأمة، ويعكسون حقيقة اعتقاده في قلبه للعالم بطريقة مختلفة، فما السبيل لمواجهتها؟

أنتم تعكسون هذه الحقيقة أمام أعين الملايين، وربما مئات الملايين الذين يشاهدون الساحة الأولمبية، من خلال تقبيل القرآن، والسجود على الأرض، والشكر لله وهذا يعتبر هوية الأمة الإيرانية، هوية الأمة الإيرانية هي التمسك بالمعتقدات الدينية، التمسك بالإسلام، التمسك بأهل البيت عليهم السلام والمقدسات الدينية .

وشدد سماحة آية الله الخامنئي: أنتم تحددون هوية الأمة الإيرانية. إن دعمكم لفلسطين، سواء بالهوية الدينية أو بالهوية السياسية، هو من أهم الأمور.

وبالإضافة إلى ذلك، القت السيدة سارة جوانمردي، بطلة أولمبياد باريس للمعاقين كلمة بحضور سماحة قائد الثورة.

وقال ايضا أرين سليمي، الحائز على الميدالية الذهبية في التايكوندو في أولمبياد 2024: نحن نحارب من أجل رفع علم بلادنا العزيز. أنا إيراني بكل فخر وسأبقى إيرانياً.

وفي ختام هذا اللقاء التقط أعضاء البعثة الرياضية الايرانية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024 صورة تذكارية مع سماحة قائد الثورة الإسلامية.

والجدير ذكره انه أقيمت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في الفترة من 24 تموز/يوليو الى 10 آب/أغسطس 2024 في فرنسا، واحتلت البعثة الرياضية الاولمبية الايرانية المركز الـ21 بحصدها 12 ميدالية،3 ذهبيات و 6 فضيات و 3 برونزيات في هذه البطولة.