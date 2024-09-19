النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۶مشاهدات
‍ پ

الرئيس الإيراني يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

من المقرر أن يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نيويورك يوم الأحد المقبل لحضور الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
رمز الخبر: ۷۰۱۵۳
تأريخ النشر: 17 September 2024

من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، حيث سيعبر فيها عن آراء ومواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن قضايا مختلفة.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد بزشكيان عدة اجتماعات، بما في ذلك اجتماع مع الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أيضًا أن يعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين لدول مختلفة.

ستفتتح الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 79) يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024. وسيكون اليوم الأول من المناقشة العامة رفيعة المستوى يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وزير الخارجية یزور السفير الايراني لدى لبنان في المستشفى بطهران
بزشکیان:‌ الوحدة والانسجام، يزيدان من قوة المسلمين
قاليباف : الارهاب جزء لا يتجزأ من طبيعة الكيان الصهيوني الهمجية
الخارجية السورية: الاحتلال ارتكب عدوانا دمويا في لبنان
حزب الله: لمجزرة الاحتلال بحق لبنان حساب عسير وآت
عراقجي يدين العمل الارهابي الصهيوني في لبنان ويؤكد جهوزية ايران لتقديم المساعدة
إيران تدين بشدة العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني في لبنان