الرئيس الإيراني يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

من المقرر أن يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نيويورك يوم الأحد المقبل لحضور الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، حيث سيعبر فيها عن آراء ومواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن قضايا مختلفة.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد بزشكيان عدة اجتماعات، بما في ذلك اجتماع مع الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أيضًا أن يعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين لدول مختلفة.

ستفتتح الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 79) يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024. وسيكون اليوم الأول من المناقشة العامة رفيعة المستوى يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024.