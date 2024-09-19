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في لقاء مع نائب وزير خارجية النرويج؛

اسلامي يؤكد على ضرورة وفاء الدول الغربية الأعضاء في الاتفاق النووي بالتزاماتها

اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، في لقاء مع نائب وزير خارجية النرويج، على ضرورة وفاء الدول الغربية الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة بالتزاماتها.
رمز الخبر: ۷۰۱۵۲
تأريخ النشر: 17 September 2024

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي مع نائب وزير خارجية النرويج، على هامش الاجتماع السنوي الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، يوم الإثنين.

وشدد إسلامي في هذا اللقاء على ضرورة وفاء الدول الغربية الأعضاء في الاتفاق النووي بالتزاماتها، في إشارة إلى ماضي والعراقيل التي وضعتها الدول الغربية والتوترات التي خلقتها لإيران نتيجة تطبيق سياساتها الاستكبارية.

وقال: لا يمكن أن نتوقع من إيران أن تتحمل عبء تنفيذ هذا الاتفاق بمفردها دون التمتع بفوائد خطة العمل الشاملة المشتركة.

ومن جانبه أشار نائب وزير خارجية النرويج في هذا اللقاء إلى اهتمام بلاده ودعمها لخطة العمل الشاملة المشتركة وقال: "نرحب بالسياسة المعلنة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إبداء الاهتمام بالتفاعل مع الدول الغربية".

وأكد هذا المسؤول النرويجي على الأهمية التي توليها بلاده للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف: لقد دعمت النرويج فلسطين واهل غزة من خلال الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة جرائم "إسرائيل".

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