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قائد الثورة يحضر مراسم رفع الغبار عن مرقد الامام الرضا عليه السلام ويزور قبر الشهيد رئيسي

جرت مراسم تنظيف ورفع الغبار عن المرقد الطاهر للامام الرضا (ع) في الأيام الاولى من شهر ربيع الاول وذلك بحضور قائد الثورة الاسلامية حيث حضر على هامش المراسم، عند مدفن الشهيد حجة الاسلام والمسلمين رئيسي ليقرا سورة الفاتحة المباركة.
رمز الخبر: ۷۰۱۲۵
تأريخ النشر: 12 September 2024

اقيمت مراسم تنظيف ورفع الغبار عن الضريح الطاهر لثامن الحجج الامام علي بن موسى الرضا (علیه ‌آلاف‌ التحیه ‌والثناء) بحضور قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي وجمع من علماء الدين ومتولي الروضة الرضوية المقدسة وخدام الروضة الرضوية المقدسة.

وخلال هذه المراسم المفعمة بالاجواء المعنوية وعطر الولاية والامامة، قرأ الخطباء الزيارة الجامعة الكبيرة وأمين الله، وذكروا مناقب ومراثي أهل البيت سلام الله عليهم بمناسبة أيام استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام.

وعلى هامش المراسم، حضر اية الله الخامنئي عند مدفن الشهيد حجة الاسلام والمسلمين رئيسي ليقرا سورة الفاتحة المباركة.

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قائد الثورة يحضر مراسم رفع الغبار عن مرقد الامام الرضا عليه السلام ويزور قبر الشهيد رئيسي
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