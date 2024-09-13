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بارزاني: زيارة الرئيس بزشكيان لأربيل، تاريخية

قال رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس ان زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بوصفه اول رئيس ايراني يزور أربيل، تعتبر بالنسبة لنا، تاريخية بكل ما للكلمة من معنى.
رمز الخبر: ۷۰۱۲۲
تأريخ النشر: 12 September 2024

وعقب لقائه الرئيس بزشكيان الذي وصل اليوم الى اقليم كردستان العراق، قال بارزاني في تصريح صحفي ان اهالي وحكومة اقليم كردستان العراق، مسرورون لوجود السيد بزشكيان بينهم.

واكد ان لدينا اوجه اشتراك تاريخية كثيرة مع ايران.

وتابع رئيس اقليم كردستان العراق انه لا يجب أن تتخذ أراضي الاقليم منطلقا للمساس بالجمهورية الاسلامية الايرانية اطلاقا.

واشار بارزاني الى المشاورات التي جرت مع المسؤولين الايرانيين قائلا اننا اكدنا في الاجتماعات على ضرورة المضي قدما بالعلاقات والقضايا الامنية وثمة جهوزية للنهوض بالعلاقات.

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