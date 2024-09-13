عراقجي: سنوقع على 15 مذكرة تفاهم مع العراق خلال زيارة رئيس الجمهورية الى بغداد

اعلن وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي انه سيتم توقيع 15 مذكرة تفاهم بين إيران والعراق خلال زيارة الرئيس بزشكيان والوفد المرافق الى بغداد.

صرح عباس عراقجي اليوم الاربعاء: " أن رحلة الدكتور بزشكيان والوفد المرافق له هي أول رحلة خارجية لرئيس الحكومة الرابعة عشرة".

وأكد أن الرحلة الأولى ستكون إلى دولة تربطها علاقات وثيقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: |سيتم توقيع 15 مذكرة تفاهم بين البلدين خلال هذه الرحلة".

وأضاف عراقجي: "كان من المفترض أن يزور العراق الرئيس الشهيد رئيسي، لكن للأسف لم يكن ذلك ممكنا بسبب سقوط المروحية".

وتابع وزير خارجية بلادنا: "أتمنى أن تؤدي هذه الرحلة الى توسيع العمق الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين وتنقل التعاون بيننا وبين العراق إلى مرحلة جديدة".

وعبر عن ارتياحه للعلاقات الواسعة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والإقليمية والشعبية في الأربعين وكذلك مجال الأمن والبيئة، وقال عراقجي: "العلاقات الإيرانية العراقية شهدت صعودا وهبوطا على مر التاريخ ولكن بفضل الله. والآن حدودنا هي حدود السلام ونأمل أن تساعد هذه الرحلة في تطوير العلاقات بين البلدين قدر الإمكان".