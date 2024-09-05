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ابراهيم الديلمي: الشهيد أمير عبد اللهيان كان ممثلاً للمقاومة

صرح سفير اليمن في اللقاء التاسع لمجاهدي المنفى بجامعة دامغان: الشهيد أمير عبد اللهيان كان ممثلاً للمقاومة.
رمز الخبر: ۷۰۰۶۸
تأريخ النشر: 04 September 2024

قال إبراهيم الديلمي سفير اليمن لدى بلادنا خلال كلمته في الاجتماع التاسع لمجاهدي المنفى الذي عقد في مركز المؤتمرات بجامعة دامغان: إن الشهيد أمير عبد اللهيان كان مدرسة ومدرسة للدبلوماسية، مما أعطى للدبلوماسية قيمة ودافعا آخر، وخلق شيئا جديدا بين المقاتلين.

وأشار إلى أسلوب الشهيد أمير عبد اللهيان المقاوم في التعامل مع الاستكبار، فقال: إن الشهيد أمير عبد اللهيان تعرض للاحتجاج والهجوم من قبل وسائل الإعلام العالمية الغطرسة، فهو كان ممثلا للمقاومة، ومواقفه لدعم المقاومة تسببت في هذه الهجمات عليه.

وأشار سفير اليمن لدى بلادنا: دبلوماسية الشهيد أمير عبداللهيان كانت دبلوماسية شجاعة .

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ابراهيم الديلمي: الشهيد أمير عبد اللهيان كان ممثلاً للمقاومة
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