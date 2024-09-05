النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۰۳مشاهدات
‍ پ

سفير إيران في فيينا: استغلال منظمة الأمم المتحدة تؤدي إلى نتيجة عكسية

قال سفير إيران لدى النمسا إن إساءة استخدام هياكل الأمم المتحدة من قبل عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى نتيجة عكسية.
رمز الخبر: ۷۰۰۶۶
تأريخ النشر: 03 September 2024

أثار وجود جاويد رحمن، المقرر السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بالشأن الإيراني، بين زمرة خلق الإرهابية، رد فعل السفير الإيراني في النمسا.

وكتب عباس باقر بور اليوم (الثلاثاء)، رداً على هذا الإجراء على شبكة التواصل الاجتماعي X: نحن ملتزمون بتعزيز حقوق الإنسان والتعاون مع الأمم المتحدة، على الرغم من أن هذا المسرح هو شهادة على أن المصدر الرئيسي لتقارير المراسل السابق للمجلس، جماعة إرهابية، ویحتمل أن تقوم حاليًا ایضا بتمويل نفس المقرر الخاص.

وذكر سفير إيران لدى النمسا أن استغلال هياكل الأمم المتحدة من قبل عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يؤدي إلى نتيجة عكسية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
مسؤول في حرس الثورة: ردنا على "اسرائيل" سيكون مختلفا ومفاجئا
کنعاني: العالم یسمع صوت تحطم عظام الکیان الصهیونی بوضوح
الإيرانيون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الرضا (ع)
ابراهيم الديلمي: الشهيد أمير عبد اللهيان كان ممثلاً للمقاومة
إصابة 4 صحفيين باستهداف إسرائيلي 'مباشر' بالضفة الغربية