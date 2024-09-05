النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۱مشاهدات
‍ پ

الاستخبارات التركية تعتقل مدير شبكة مالية تابعا للموساد في إسطنبول

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات التركية (MIT) عن اعتقال مدير الشبكة المالية التابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي في تركيا، المواطن الكوسوفي ليريدون ريكسيبي، وذلك في عملية أمنية محكمة نفذتها في ولاية إسطنبول.
رمز الخبر: ۷۰۰۶۳
تأريخ النشر: 03 September 2024

وبحسب بيان الاستخبارات التركية، يُشتبه في أن ريكسيبي كان يدير عمليات تحويل الأموال لعناصر ميدانية في تركيا، يتولون تنفيذ مهام استخباراتية معقدة تحت إشراف الموساد. وتشمل هذه المهام عمليات تصوير باستخدام طائرات بدون طيار، إضافة إلى تنفيذ أنشطة حرب نفسية تستهدف السياسيين الفلسطينيين. كما يُعتقد أن الشبكة التي يديرها كانت تجمع معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بالميدان السوري.

يعد اعتقال ريكسيبي ضربة قوية لأنشطة الموساد في تركيا، ويعكس الجهود المتزايدة التي تبذلها الاستخبارات التركية لتعقب وتعطيل الشبكات الأجنبية التي تعمل على أراضيها. وتشير هذه العملية إلى تزايد التوترات الاستخباراتية بين تركيا وإسرائيل، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المعقدة.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها تركيا لتعزيز أمنها القومي ومواجهة التهديدات الخارجية، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على كشف وتعطيل أي أنشطة تهدد استقرار البلاد وسلامتها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
مسؤول في حرس الثورة: ردنا على "اسرائيل" سيكون مختلفا ومفاجئا
کنعاني: العالم یسمع صوت تحطم عظام الکیان الصهیونی بوضوح
الإيرانيون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الرضا (ع)
ابراهيم الديلمي: الشهيد أمير عبد اللهيان كان ممثلاً للمقاومة
إصابة 4 صحفيين باستهداف إسرائيلي 'مباشر' بالضفة الغربية