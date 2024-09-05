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ايران و روسيا تؤكدان على ضرورة استخدام قدرات دول المنطقة لحل مشاكلها وترسيخ السلام والاستقرار فيها

اكد المدير العام لدائرة أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مجتبي دميرتشيلو والسفير الروسي في طهران أليكسي ديدوف على ضرورة استخدام قدرات دول المنطقة لحل المشاكل والمساعدة في ترسيخ السلام والاستقرار فيها.
رمز الخبر: ۷۰۰۶۲
تأريخ النشر: 03 September 2024

استقبل المدير العام لدائرة أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية سفير روسيا لدى طهران، أليكسي ديدوف .

وفي هذا الاجتماع، وصف دميرتشيلو احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمصالح المشتركة للدول باعتبارها الضامن للسلام المستدام في منطقة القوقاز وأساس التعاون الإقليمي.

وتم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في القوقاز، مع التزام إيران بدعم إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، والمساعدة في تطوير التعاون بين دولها، ومعارضتها لتغيير الحدود المقبولة دوليا والعوامل الجيوسياسية، ومراعاة المصالح والمخاوف المشروعة لجميع دول المنطقة.

كما ناقش الطرفان اجتماع آلية 3+3 القادم واجتماع وزراء خارجية إيران وروسيا وأذربيجان، مؤكدا على ضرورة استخدام قدرات دول المنطقة لحل المشاكل والمساعدة في ترسيخ السلام والاستقرار فيها، وكذلك المساعدة في تنفيذ الخطط الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة لجميع الأطراف.

استقبل المدير العام لدائرة أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية سفير روسيا لدى طهران، أليكسي ديدوف .

وفي هذا الاجتماع، وصف دميرتشيلو احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمصالح المشتركة للدول باعتبارها الضامن للسلام المستدام في منطقة القوقاز وأساس التعاون الإقليمي.

وتم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في القوقاز، مع التزام إيران بدعم إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، والمساعدة في تطوير التعاون بين دولها، ومعارضتها لتغيير الحدود المقبولة دوليا والعوامل الجيوسياسية، ومراعاة المصالح والمخاوف المشروعة لجميع دول المنطقة.

كما ناقش الطرفان اجتماع آلية 3+3 القادم واجتماع وزراء خارجية إيران وروسيا وأذربيجان، مؤكدا على ضرورة استخدام قدرات دول المنطقة لحل المشاكل والمساعدة في ترسيخ السلام والاستقرار فيها، وكذلك المساعدة في تنفيذ الخطط الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة لجميع الأطراف.

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