عراقجي يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على أهل غزة

شدد السيد عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية ايرلندا، على ضرورة الوقف الفوري للحرب ضد أهل غزة.

هنأ وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، الدكتور السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية، وتمنى له التوفيق.

وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، قال وزير خارجية أيرلندا، بينما أعرب عن قلقه إزاء انتشار التوتر في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في لبنان: إن أيرلندا تريد وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإرسال مساعدات إنسانية إلى سكان غزة.

كما شكر وزير خارجية بلادنا الدكتور عراقجي نظيره الأيرلندي على التهنئة، وثمن مواصلة تطوير العلاقات على أساس الاحترام المتبادل مع أيرلندا قدر الإمكان.

وفيما يتعلق بالتطورات في غرب آسيا، أكد رئيس دبلوماسية بلادنا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي اتفاق بين حماس والشعب الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب ضد شعب غزة.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد تهدئة التوتر في المنطقة، لكن نتنياهو والكيان الصهيوني يسعيان إلى نشر العنف ونقله إلى مناطق أخرى بما فيها الضفة الغربية. ولذلك، ينبغي على الجميع أن يبذلوا جهدا فوريا وفعالا لوقف العنف في غزة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، ناقش الطرفان وتبادلا الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة برفع العقوبات والأزمة في أوكرانيا، وأكدا على استمرار المشاورات السياسية بين الطرفين.