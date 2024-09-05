السفير العراقي في طهران: التجارة الاقتصادية بين ايران والعراق تجاوزت 10 مليارات دولار

صرح السفير العراقي في طهران نصير عبدالمحسن عبدالله بان التجارة الاقتصادية بين إيران والعراق تجاوزت 10 مليارات دولار، معربا عن امله بأن يرتفع الرقم إلى 20 مليار دولار.

وقال السفير العراقي خلال لقاء مع محافظ سمنان مساء الاثنين، إن هناك الكثير من القواسم المشتركة الدينية والثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وأعلن استعداد العراق لإنشاء وحدات صناعية مشتركة مع محافظة سمنان الواقعة شمال شرق ايران وقال: ان الإجراءات التنفيذية الأولية لإنشاء الوحدات الصناعية في محافظة سمنان مدرجة على جدول الأعمال.

وتابع عبدالمحسن عبدالله: ان التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة مع محافظة سمنان، في مجالات عمل محددة مثل الصناعة والزراعة والتعدين يمكن أن يكون مفيدًا لإيران والعراق.

وأوضح سفير جمهورية العراق في إيران أننا مستعدون للتعاون المشترك من أجل تصدير المواد المعدنية والزراعية من محافظة سمنان إلى العراق، موجها الدعوة لمحافظ سمنان للمشاركة في اجتماعات اقتصادية مشتركة بحضور رجال الأعمال والتجار الإيرانيين والعراقيين.

واشار الى أن أكثر من 1200 طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية، وقال: ان بعض هؤلاء الطلاب اختاروا جامعات محافظة سمنان لمواصلة دراستهم.

واعتبر السفير العراقي قرب مدينة سمنان من طهران عاملاً مؤثراً في زيادة أعداد الطلاب العراقيين في جامعات المحافظة.

وقال: ان وزير الخارجية الايراني الشهيد حسين أمير عبداللهيان كان مصدر فخر لجبهة المقاومة، وانني على استعداد للمشاركة في مراسم تأبينه اينما جرت.