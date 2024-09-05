إيران تؤكد معارضتها لاجراء تغيرات جيوسياسية في منطقة القوقاز

اكد مساعد وزير الخارجية الايراني مجتبى دميرجي لو، دعم إيران لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة ومعارضة تغيير الحدود المعترف بها دوليا والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة وضرورة الاهتمام بالمصالح والهواجس المشروعة لجميع دول المنطقة.

وخلال اجتماع مع السفير الروسي في طهران، اعتبر دميرجي لو، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون أوراسيا، احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمصالح المتبادلة للدول ، ضمانة للسلام المستدام وأساس التعاون الإقليمي في القوقاز.

وفي هذا اللقاء، تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في القوقاز، وتاكيد مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن دعم إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، والمساعدة في تطوير التعاون بين دول المنطقة، ومعارضة تغيير الحدود المعترف بها دوليا والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وضرورة الاهتمام بالمصالح والهواجس المشروعة لجميع دول المنطقة.

كما شدد الطرفان على ضرورة استخدام قدرات دول المنطقة لحل القضايا والمساعدة في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة وتنفيذ الخطط الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وتباحثا حول الاجتماع القادم لآلية التشاور 3+3 واجتماع وزراء خارجية ايران وروسيا وأذربيجان.