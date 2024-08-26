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قراءة زيارة الأربعين ومجلس عزاء للهيئات الطالبيّة بحضور الإمام الخامنئي في حسينيّة الإمام الخميني (قده)

تعقد مراسم قراءة زيارة الأربعين، والعزاء الحسيني في هذه الأثناء، بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.
رمز الخبر: ۷۰۰۰۰
تأريخ النشر: 25 August 2024

أقيمت صباح اليوم الأحد مراسم عزاء الهيئات الطلابية في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع أربعينية الحسين عليه السلام في حسينية الإمام الخميني (رض) وبحضور قائد الثورة الاسلامية.

وفي هذه المراسم التي اقيمت بحضور وفود طلابية من كافة انحاء البلاد، حضر وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا "حسين سيمايي"، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "محمد رضا ظفرقندي"، وزير التربية والتعليم العالي "علي رضا كاظمي" كما حضر ممثل الولي الفقيه في شؤون الجامعات، مصطفي رستمي وحجة الإسلام محسن قمي رئيس منظمة الدعاية الإسلامية.

وقد تمت تلاوة زيارة الأربعين وإقامة عزاء الحسيني (ع) خلال هذا البرنامج.

هذا وحضرت الوفود الطلابية من كافة أنحاء البلاد، صباح اليوم الأحد، في حسينية الإمام الخميني (رض) في طهران تزامنا مع ذكرى الأربعين.

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قراءة زيارة الأربعين ومجلس عزاء للهيئات الطالبيّة بحضور الإمام الخامنئي في حسينيّة الإمام الخميني (قده)
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