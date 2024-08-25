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حزب الله يعلن انتهاء المرحلة الأولى من الرد على اغتيال الشهيد شكر

أصدر حزب الله بيانا ثانيا قال فيه إنه تم الانتهاء من «المرحلة الأولى» من الرد على اغتيال الشهيد فؤاد شكر.
رمز الخبر: ۶۹۹۹۹
تأريخ النشر: 25 August 2024

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية في لبنان، أولاً، بعون الله تعالى لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل.

وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات بحمد الله كما هو مقرر.‏ 

ثانياً، عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخا بإتجاه مواقع العدو ‏ 

ثالثاً، المواقع التي تم استهدافها وإصابتها بعون الله تعالى: ‏ 

‏1- قاعدة ميرون 

‏2- مربض نافي زيف 

‏3- قاعدة زعتون ‏ 

‏4- مرابض الزاعورة 

‏5- قاعدة السهل 

‏6- ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل 

‏7- ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل 

‏8- قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل 

‏9- قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل 

‏10 - قاعدة عين زي تيم ‏ 

‏11- ثكنة راموت نفتالي 

رابعاً، بقية التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة .‏ 

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