انطلاق مسيرات أربعينية الإمام الحسين (ع) في طهران وجميع المدن الإيرانية

انطلقت مسيرات أربعينية الإمام الحسين (ع) في العاصمة الإيرانية طهران ومختلف مدن البلاد صباح اليوم الأحد بمشاركة جماهيرية غفيرة.

انطلقت مسيرات أربعينية الإمام الحسين (ع) في العاصمة الإيرانية طهران ومختلف مدن البلاد صباح اليوم الأحد بمشاركة جماهيرية غفيرة.

الأربعين هو ذكرى مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) واصحابه في معركة كربلاء، وتمثل رمزًا قويًا للمقاومة والوحدة في جميع أنحاء العالم.

تُعد مراسم الأربعين واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث تصادف اليوم الأربعين بعد عاشوراء، وهو ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

تجري زيارة الأربعين سنويًا في العشرين من شهر صفر، الشهر الثاني في التقويم القمري الإسلامي.

في كل عام، يتجه عدد كبير من المسلمين الشيعة إلى كربلاء لزيارة الضريح المقدس للإمام الحسين (عليه السلام) مشيا على اقدامهم. الزوار، وخاصة من العراق وإيران، ينطلقون في مسيرات طويلة إلى المدينة المقدسة، بمسافات تتراوح من 80 كيلومترًا إلى أكثر من 500 كيلومتر، اعتمادًا على نقطة البداية.

كانت زيارة ضريح الإمام الحسين (ع) في الأربعين من الطقوس الشيعية الراسخة، والتي استمرت حتى خلال فترات الحكم الأموي والعباسي.

لا تهدف زيارة الأربعين إلى زيارة ضريح الإمام الحسين (ع) فحسب، بل تمثل الزيارة تعهدًا بمبادئ الإمام وأسلوب حياته و يؤكد الزوار على ولائهم للإمام الحسين (ع) أثناء زيارتهم.