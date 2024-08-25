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حزب الله يعلن عن ردٍ أولي على اغتيال الشهيد فؤاد شكر

أعلن حزب الله عن ردٍ أولي على اغتيال الشهيد فؤاد شكر بهجوم جوي بعدد من المسيرات نحو العمق الصهيوني.
رمز الخبر: ۶۹۹۹۷
تأريخ النشر: 25 August 2024

أعلن حزب الله عن ردٍ أولي على اغتيال الشهيد فؤاد شكر بهجوم جوي بعدد من المسيرات نحو العمق الصهيوني.

وفي بيان أولي قالت المقاومة الإسلامية في لبنان، في يوم أربعينية الإمام الحسين بن علي عليهما السلام سيد الشهداء وإمام الأحرار ورمز التضحية والإيثار ‏والإباء، وعند فجر هذا اليوم الأحد الواقع في 25 آب 2024 وفي إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر رحمه ‏الله وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال، بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً، وبالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ.‏ 

وأضاف البيان، إن هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها إن شاء الله تعالى.‏ 

وتابع، إن المقاومة الإسلامية في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني وبالأخص إذا تم المسّ بالمدنيين فسيكون العقاب شديداً وقاسياً جداً.‏ 

واستشهد القيادي في حزب الله، فؤاد شكر، في غارة صهيونية استهدفت مبنى في حارة حريك في الضاحية الجنوبية في نهاية الشهر الماضي.

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