النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۸۶مشاهدات
‍ پ

عراقجي يوضح كيفية الرد الايراني على الكيان الصهيوني

صرح وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي أن وزارة الخارجية ستكون بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، وقال "سنتحرك بطريقة تحقق المصالح الوطنية والأمن الكامل والشرف الوطني للبلاد".
رمز الخبر: ۶۹۹۹۶
تأريخ النشر: 24 August 2024

وأفادت وكالات أنباء ان عراقجي أشار في تصريح له على هامش زيارة ضريح الشهيد حسين أمير عبداللهيان، إلى عملية الوعد الصادق، التي تم تنفيذها ردا على العدوان الصهيوني على مبنى السفارة الإيرانية، مبينا انه تم تنفيذ عملية الوعد الصادق ردا على جرائم الكيان الصهيوني وبهدف منع انتشار الحرب في المنطقة والتي كانت رغبة الكيان الصهيوني"، مضيفا: "ان ردنا هذه المرة سيكون كذلك".

وأكد عراقجي أن هناك تنسيقاً كاملاً مع القوات المسلحة، مشيراً إلى أن الدبلوماسية تكمل الميدان والعكس صحيح، وأكد أن الانتقام من الصهاينة يُظهر العلاقة الوثيقة بين الدبلوماسية والميدان، مبينا: "إن قضية المقاومة هي أحد أسس السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ البداية وستظل كذلك في المستقبل، وإن ارتباطنا بمحور المقاومة هو رابط أساسي وسنستخدم كل إمكانياتنا لدعم محور المقاومة ولنصرة شعب فلسطين المظلوم، وخاصة في غزة."

واشار الى برامجه لتحييد العقوبات وقال: "انه في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، ستستمر المفاوضات لرفع العقوبات حتى تُنفذ بشكل يليق بنا"ـ مضيفا: "لا نستعجل في الأمور ولن نسمح بأي تأخير غير مبرر، وستُجرى المشاورات بين الأطراف المعنية".
وشدد وزير الخارجية الايراني: "دول الجوار وأوراسيا هي أولويتنا في التفاعل و إقامة العلاقات مع العالم".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
السيد نصرالله: عملية “يوم الأربعين” حققت أهدافها وادعاءات العدو عن عملية استباقية كاذبة
كيف وجه "حزب‌الله" ضربة قاسية لعمق الكيان الصهيوني؟
قائد الثورة الاسلامية: المعركة بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية لا تنتهى ابدا
قراءة زيارة الأربعين ومجلس عزاء للهيئات الطالبيّة بحضور الإمام الخامنئي في حسينيّة الإمام الخميني (قده)
حزب الله يعلن انتهاء المرحلة الأولى من الرد على اغتيال الشهيد شكر
انطلاق مسيرات أربعينية الإمام الحسين (ع) في طهران وجميع المدن الإيرانية
حزب الله يعلن عن ردٍ أولي على اغتيال الشهيد فؤاد شكر