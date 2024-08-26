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رئیس الجمهوریة: الوحدة هي السير في طريق الحق والعدالة بقيادة قائد الثورة الإسلامیة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إن التماسك والوحدة هو السير في طريق الحق والعدالة بقيادة قائد الثورة الإسلامیة في إطار السياسات العامة للنظام والقانون.
رمز الخبر: ۶۹۹۹۳
تأريخ النشر: 24 August 2024

وقال "مسعود بزشكيان" الیوم السبت خلال زیارته مرقد مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض)، لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الخمینی(ره) :علينا أن نسعى إلى احقاق حقوق الشعب والمجتمع.

وتابع: سنكون صادقين مع الشعب وسنتصرف وفق الحق والعدل وسنعمل وفق عهدنا مع الإمام الخمیني (ره). وأضاف: إن الإمام (ره) کان يعتقد بوحدة وتماسك المجتمع الإسلامي بأكمله وکان یهتم بالمحرومین.

وأشار إلى إن العدو يسعى إلى بث الفرقة في المجتمع وقال: يجب ألا ننخدع بالعدو ونحافظ على وحدتنا وتماسكنا وإن التماسك والوحدة هو السير في طريق الحق والعدالة بقيادة قائد الثورة الإسلامیة في إطار السياسات العامة للنظام والقانون.

وقال: اليوم نقطع عهداً عند مرقد الإمام(ره) بأننا سنواصل هذا الطريق والمسار من كل قلوبنا.

وقال متسائلا: لو كان المسلمون متمسكين بحبل الله فهل يجرؤ الکیان الصهيوني على ارتكاب هذه الأخطاء التي يفعلها في المنطقة؟ ولو كنا متحدين، هل يمكن للکیان الصهيوني وأي نظام آخر في المنطقة أن يرتكب مثل هذه الأخطاء؟

وشکر بزشکیان، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ونواب المجلس علی منحهم الثقة لجميع الوزراء المقترحين للحکومة الـ14.وأضاف: زيادة الوحدة والتماسك الداخلي وتعزیزالوفاق الوطني هو الحل لمشاكل بلادنا.

وأكد رئیس الجمهوریة: سعى العالم كله إلى تدميرنا في بداية انتصار الثورة الإسلامية ، لكنه لم ينجح في أخذ ولو شبر واحد من ترابنا لأننا كنا متحدين ووقفنا في وجهه بكل ما أوتينا من قوة.

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