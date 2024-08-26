وزير الداخلية الايراني: الأربعينية خلقت آصرة قوية بين شعبي إيران والعراق

ثمن وزير الداخلية الايراني جهود كل الذين ادوا دورا في تأمين أكبر مؤتمر في العالم الاسلامي أي مسيرة الاربعين، وقال: لقد خلقت الأربعينية آصرة قوية بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وقال إسكندر مؤمني في اجتماع مقر الأربعين بمحافظة خوزستان عند حدود شلمجة: بذلت محافظة خوزستان الكثير من الجهد لإنشاء البنية التحتية وتسهيل حركة الزوار من حدود شلمجة وجذابة، وكانت هناك هذا العام الكثير من الفعاليات على حدود هذه المحافظة لتسهيل الأمور وحركة الزوار.

وقال وزير الداخلية: إن قوى الامن الداخلي ساهمت بشكل كبير في استتباب الأمن وسهولة السفر لزوار الاربعين، وشهد هذا العام تحسناً في الخدمات أكثر من الأعوام السابقة.

واضاف: إن مسألة ربط خط سكة حديد شلمجة بكربلاء هي من أولويات الحكومة الرابعة عشرة حتى يتمكن الزوار من الذهاب إلى كربلاء عبر هذا الطريق، كما يجب تعزيز طريق خرمشهر إلى البصرة البحري حتى يتمكن الزوار من السفر في أقصر وقت ممكن.

وبين وزير الداخلية أن الحكومة الرابعة عشرة عازمة على الاهتمام بالمنافذ الحدودية الثمانية مع العراق وتسهيل حركة الزوار، وقال إنه ستتم متابعة تطوير واستكمال مشاريع الأربعين ذات الأولوية في المحافظات المعنية، وخاصة في شلمجة.

ووجه مؤمني الشكر والتقدير للسلطات العراقية "على التنسيق والتعاون معنا حتى يتم إنجاز مؤتمر الأربعين العظيم بشكل جيد".