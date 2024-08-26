وزير الداخلية: مشاركة 3.5 مليون زائرا إيرانيا في زيارة الاربعين حتى الآن

أعلن وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، اليوم الجمعة، توجه 3.5 مليون زائر من إيران إلى العراق، وعودة 2 مليون زائر إلى إيران.

وأفادت وكالات أنباء ایرانیة، أن اجتماع لجنة الأربعين بمحافظة كرمانشاه عقد بحضور وزير الداخلية في قاعة اجتماعات قيادة الشرطة عند معبر خسرو الدولي.

وفي هذا الاجتماع الذي حضره محافظ كرمانشاه وأعضاء لجنة الأربعين في المحافظة، تم عرض وضع البنية التحتية لمعبر خسرو الدولي وحركة زوار الأربعين الحسيني من هذا المعبر واستعداد محافظة كرمانشاه لاستضافة زوار الأربعين في طريق العودة.

وعلى هامش هذا اللقاء قال وزير الداخلية للصحافيين: "في معبر خسرو حركة المرور تسير بشكل جيد وبحسب الإحصائيات فإن 15% من الحركة تتم من هذا المعبر لأن البنية التحتية جيدة والزوار ليس لديهم أي مشاكل في المرور".

وأضاف اسكندر مؤمني: "غادر حتى الآن 450 ألف زائر عبر هذا المعبر و200 ألف زائر عادوا إلى البلاد ومن المتوقع أن يعبر عبر هذا المعبر 950 ألف زائر".

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، توجه 3.5 مليون زائر من إيران إلى العراق حتى الآن، وعودة 2 مليون زائر إلى إيران.