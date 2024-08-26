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خطيب جمعة طهران يثني على حسن ضيافة العراقيين لزوار الاربعين

أعرب خطيب الجمعة في طهران "حجة الاسلام كاظم صديقي" عن امتنانه وتقديره لحسن الضيافة والكرم للعراق حكومة و شعبا خلال مسیرة الأربعین الحسیني.
رمز الخبر: ۶۹۹۸۳
تأريخ النشر: 23 August 2024

وأشار حجة الاسلام والمسلمين " صدیقي"  في خطبة الجمعة اليوم إلی توافد الملایین من الزوار نحو كربلاء المقدسة لإحياء أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) واصفا هذه المشارکة بأنها غير مسبوقة في التاريخ.

و أضاف أن إيران حكومة وشعبا شاركت في مناورة اقتدار الأربعين الحسيني وكان لهم نصيب في هذه المناورة.

وأشار إلى السمات البارزة للشهيد رئيسي وقال كان شهيد رئيسي محبًا للخدمة، ومخلصًا، وشجاعًا ولم يكن يعرف التعب وكان يعمل ليلا ونهارا.
وأضاف لم نشهد في البلاد أزمة بعد استشهاد آیة الله  رئيسي في ظل تدابیر قائد الثورة الإسلامیة، وأوصی قائد الثورة المسؤولين بأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي اضطراب أو خلل في شؤون البلاد.

وقال: أجريت الانتخابات الرئاسية في البلاد خلال 50 يوما.

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