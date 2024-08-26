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171 شهيد صحفي في قطاع غزة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية

استشهد الصحفي الفلسطيني حسام منال الدباكة، عقب قصف صهيوني طال منزل عائلته في مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة.
رمز الخبر: ۶۹۹۸۰
تأريخ النشر: 23 August 2024

وقالت مصادر فلسطينية، إن الزميل "الدباكة"؛ وهو مصور صحفي لقناة القدس، قد ارتقى شهيدًا بعد استهداف شقته السكنية في مخيم المغازي، ما أدى لارتقاء زوجته وأطفاله وعدد من أفراد عائلته.

وقصف الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي منزلًا مأهولًا لعائلة الدباكة في مخيم المغازي، مرتكبًا مجزرة جديدة بحق العائلات الفلسطينية واللاجئين في القطاع، وقد أسفرت عن استشهاد 6 مدنيين؛ بينهم أطفال ونساء.

وصرح "الدفاع المدني" الفلسطيني في بيان مقتضب، بأن 6 شهداء وعدد من المصابين ارتقوا في قصف منزل لعائلة الدباكة بمخيم المغازي وسط القطاع.

وبارتقاء الصحفي حسام الدباكة، اليوم، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية يوم 7 أكتوبر 2023 الماضي، إلى 171 شهيدًا؛ آخرهم الصحفي حمزة مرتجى والذي ارتقى أول من أمس (الثلاثاء) في مجزرة بمدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة.

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