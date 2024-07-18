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بزشكيان يؤكد على المضي في طريق الحق والعدل اسوة بالامام الحسين (ع)  

وقال بزشكيان إنه يجب التعامل مع الناس بالعطف والشفقة، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن التجاذبات الفئوية والحزبية، والعمل بدلا عن ذلك من اجل الحق لتزدهر البلاد ونكسب رضى الناس.
رمز الخبر: ۶۹۹۱۵
تأريخ النشر: 17 July 2024

صرح الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان بان طريق الامام الحسين (ع) كان طريق الحق والعدل، وإذا لم نسر على طريق العدالة فما نفعله للإمام الحسين (ع) هو البكاء فقط ولا شيء غيره.

وفي كلمته التي القاها مساء الاثنين، ليلة عاشوراء، (ليلة استشهاد أبي عبد الله الحسين "ع") في مرقد الامام الخميني (رض) بمدينة ري جنوب العاصمة طهران قال ب.شکیان: نحن لنا مبدأ باسم الحق والعدل، والإمام الحسين (ع) جاء لارساء الحق والعدل. إذا لم نقم الحق بين المجتمعات والأمم والأعراق فما نفعله من أجل الحسين (ع) هو مجرد البكاء لا غير.

وأكد الرئيس المنتخب: إذا تصرفنا نحن المدراء والمسؤولين بشكل صحيح وعادل، فهل يمكن أن يشعر الناس بالاستياء والشكوى منا في المجتمع؟.

وصرح بان المنصب ليس من اجل ان نتباهى به بل هو من اجل خدمة الناس، وأضاف: ينبغي أن نلتزم بالعدل، ولا نسمح لأنفسنا أن نبتعد عن العدل والإنصاف، ولهذا جاء الإمام الحسين (ع).

وتابع الرئيس المنتخب: علينا أن نتعامل مع الناس بالعدل والإنصاف ليكون لنا الجواب المناسب إن سُئلنا عن ذلك يوم القيامة.

وقال بزشكيان إنه يجب التعامل مع الناس بالعطف والشفقة، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن التجاذبات الفئوية والحزبية، والعمل بدلا عن ذلك من اجل الحق لتزدهر البلاد ونكسب رضى الناس.

وجرت المراسم التي اقيمت في مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الامام الخميني (رض) بحضور حشد كبير من محبي أهل البيت (ع) وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، من ضمنهم سادن مرقد الامام حجة الاسلام السيد حسن الخميني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حجة الإسلام مجيد أنصاري.

والقيت في المراسم خطابات بمناسبة ذكرى عاشوراء ومصاب اهل البيت (ع) ومن ثم تليت مراثي حسينية.

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