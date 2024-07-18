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ولي عهد السعودية يهنئ بانتخاب بزشكيان رئيسا لجمهورية ايران الاسلامية

وكان ولي العهد السعودي، قد هنأ عبر رسالة الى بزشكيان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية؛ متمنيا بالموفقية للرئيس المنتخب، وبالرقي والازدهار للجمهورية الاسلامية في ايران.
رمز الخبر: ۶۹۹۱۳
تأريخ النشر: 17 July 2024

افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية، ان "محمد بن سلمان" ولي عهد المملكة، هنأ بفوز "مسعود بزشكيان" في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران.

وبحسب المصدر نفسه، جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي مع الرئيس الايراني المنتخب، حيث عبّر بن سلمان عن ارتياحه لقاء تعزيز العلاقات بين الرياض وطهران بمختلف المجالات؛ كما اكد على توطيد هذه الاواصر اكثر فاكثر.

الى ذلك، اشارت وكالة الانباء السعودية، بان الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان، اعرب عن تقديره لولي العهد السعودي.

وورد في هذا الخبر ايضا، ان الجانبين السعودي والايراني ثمّنا التقدم الحاصل في العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يشمل المجالات المتفرقة.

وكان ولي العهد السعودي، قد هنأ عبر رسالة الى بزشكيان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية؛ متمنيا بالموفقية للرئيس المنتخب، وبالرقي والازدهار للجمهورية الاسلامية في ايران.

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