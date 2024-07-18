باقري يؤكد اهتمام ايران بتطوير العلاقات مع الكويت

وأكد الطرفان في هذا اللقاء على تطوير العلاقات في شتى المجالات وتفعيل وتعزيز آليات العلاقات الثنائية بما فيها اللجنة الاقتصادية المشتركة واللجان السياسية والقنصلية.

أكد وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتطوير العلاقات مع الكويت.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري، وفي اطار لقاءاته ومشاوراته في نيويورك، مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا.

وشار باقري الى القواسم الثقافية المشتركة الكثيرة والعلاقات الوثيقة بين البلدين، واصفا التعاون الوثيق بين إيران والكويت والدول الأخرى في المنطقة بأنه عامل لتعزيز الاستقرار المستدام في المنطقة.

وتطرق مسؤول الجهاز الدبلوماسي الايراني الى سياسة حكومة الرئيس الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي في توطيد العلاقات مع الجيران كأولوية رئيسية في السياسة والعلاقات الخارجية، واعتبر تعزيز الثقة المتبادلة نقطة انطلاق للتعامل بين دول الجوار.

واعتبر تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران والكويت أمرا ضروريا لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وأكد اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير العلاقات مع الكويت.

من جانبه أشار وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا في هذا اللقاء إلى القواسم المشتركة التاريخية والجغرافية والثقافية بين البلدين والشعبين، وأكد استعداد الكويت لتنمية العلاقات الشاملة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأكد الطرفان في هذا اللقاء على تطوير العلاقات في شتى المجالات وتفعيل وتعزيز آليات العلاقات الثنائية بما فيها اللجنة الاقتصادية المشتركة واللجان السياسية والقنصلية.

وكان علي باقري القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى نيويورك يوم الاثنين بالتوقيت المحلي على رأس وفد للمشاركة في اجتماعين لمجلس الأمن بشأن فلسطين والتعددية.