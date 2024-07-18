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رويترز: "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في سلطنة عمان

ووقع هجوم مسلح في سلطنة عمان، صباح أمس الثلاثاء 16 يوليو 2024، أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الأشخاص، في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير، بمدينة مسقط.
رمز الخبر: ۶۹۹۱۱
تأريخ النشر: 17 July 2024

أعلنت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء حسيني في إحدى مدن محافظة مسقط في سلطنة عمان.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الثلاثاء، مسؤوليته عن الإعتداء الإرهابي على مسجد في سلطنة عمان تسبب في مقتل تسعة أشخاص بينهم شرطي وثلاثة مهاجمين وإصابة ما يزيد على 28 آخرين.

وقال تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان إن “ عناصره  فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على الشيعة، ثم اشتبكوا مع القوات العمانية التي وصلت للمكان، واستمرّت الاشتباكات حتى صباح اليوم”.

ونشر التنظيم  الإرهابي هذا  في وقت متأخر من أمس الثلاثاء ما قال إنه تسجيل مصور للهجوم على موقعه على تطبيق تيليجرام.

وأضاف أن “الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شيعيا وخمسة من القوات العُمانية بينهم ضابط في الشرطة”.

ووقع هجوم مسلح في سلطنة عمان، صباح أمس الثلاثاء 16 يوليو 2024، أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الأشخاص، في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير، بمدينة مسقط.

وحسب التقارير الواردة، فقد استهدف إطلاق نار أبناء الجالية الباكستانية، الذين كانوا يقيمون مجلس عزاء للامام الحسين عليه السلام في ذكرى عاشوراء، في حسينية الإمام علي عليه السلام في منطقة الوادي الكبير بولاية مطرح في سلطنة عمان.

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