رويترز: "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في سلطنة عمان

ووقع هجوم مسلح في سلطنة عمان، صباح أمس الثلاثاء 16 يوليو 2024، أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الأشخاص، في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير، بمدينة مسقط.

أعلنت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء حسيني في إحدى مدن محافظة مسقط في سلطنة عمان.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الثلاثاء، مسؤوليته عن الإعتداء الإرهابي على مسجد في سلطنة عمان تسبب في مقتل تسعة أشخاص بينهم شرطي وثلاثة مهاجمين وإصابة ما يزيد على 28 آخرين.

وقال تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان إن “ عناصره فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على الشيعة، ثم اشتبكوا مع القوات العمانية التي وصلت للمكان، واستمرّت الاشتباكات حتى صباح اليوم”.

ونشر التنظيم الإرهابي هذا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء ما قال إنه تسجيل مصور للهجوم على موقعه على تطبيق تيليجرام.

وأضاف أن “الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شيعيا وخمسة من القوات العُمانية بينهم ضابط في الشرطة”.

ووقع هجوم مسلح في سلطنة عمان، صباح أمس الثلاثاء 16 يوليو 2024، أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الأشخاص، في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير، بمدينة مسقط.

وحسب التقارير الواردة، فقد استهدف إطلاق نار أبناء الجالية الباكستانية، الذين كانوا يقيمون مجلس عزاء للامام الحسين عليه السلام في ذكرى عاشوراء، في حسينية الإمام علي عليه السلام في منطقة الوادي الكبير بولاية مطرح في سلطنة عمان.